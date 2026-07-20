Exigen más trabajo y menos fotos para la población de Candelaria

Dirigentes de partidos políticos y diputados locales arremetieron contra el Gobierno del Estado tras el reciente informe de la Secretaría de Bienestar (Sebien) del Gobierno de México, que revela que ocho de cada 10 habitantes de Candelaria viven en condición de pobreza, calificando como “criminal” el abandono en que se encuentra ese municipio y exigiendo resultados a la Sebien Estatal.

Coincidieron en que la dependencia encargada de combatir la pobreza y marginación en Campeche ha fallado en su responsabilidad, acusando a su titular, Esteban Hinojosa Rebolledo, de privilegiar su promoción política rumbo al Proceso Electoral de 2027 por encima de las necesidades de la población.

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El dirigente estatal del PRI, Ricardo Medina Farfán, sostuvo que la situación que enfrenta Candelaria “es un crimen”, pues los datos oficiales evidencian el alto nivel de pobreza. Señaló el abandono en servicios médicos, infraestructura carretera, desarrollo económico y seguridad pública, y acusó que el municipio permanece “en manos de caciques locales”.

Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Miguel Ángel Pool Alpuche, afirmó que la situación de Candelaria refleja la realidad de numerosas comunidades de Campeche, y criticó que el Gobierno Estatal no ha priorizado estrategias de desarrollo económico ni ha ido más allá de la entrega de programas sociales federales.

También lamentó que el presidente municipal de Candelaria, Jaime Muñoz Morfín (Morena) permanezca en silencio frente a esta problemática. Exhortó al Gobierno Estatal a atender las necesidades de la población y dejar de lado las “campañas políticas adelantadas”, sugiriendo que si Hinojosa Rebolledo busca competir en 2027, debe renunciar a su cargo actual.