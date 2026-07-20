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Protección Civil supervisa torres tras desplome en Sacalaca

Tras el desplome de una torre en Sacalaca, Protección Civil inició la supervisión de 70 estructuras en el municipio.

Lusio Kauil

Por Lusio Kauil

20 de jul de 2026

1 min

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Sacalaca: torre de telecomunicaciones cae en telesecundaria
Sacalaca: torre de telecomunicaciones cae en telesecundaria

El desplome de la torre de telecomunicaciones en el poblado de Sacalaca ha obligado a las autoridades de Protección Civil y Desarrollo Urbano a realizar un padrón de torres de telefonía móvil, antenas de Internet y radiocomunicación en el municipio, además de revisarlas para conocer su estado actual.

Por lo pronto, Protección Civil, a través de su titular Luis Batun Carrillo, dio a conocer que existen aproximadamente 70 torres en el municipio, de las cuales 20 están en la cabecera y 50 en la zona rural.

El hombre fue trasladado al Hospital General para recibir atención médica.

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Este lunes inició la supervisión, revisando las primeras dos torres ubicadas en la colonia San Juan: una de telefonía móvil y otra de radiocomunicación, propiedad del sindicato de taxistas.

Posteriormente, continuarán con las del centro, como la ubicada en el edificio de Palacio Municipal, cuyos tensores están cubiertos por lianas, y la que se encuentra en el cerro de la calle Chilam Balam con Jacinto Pat.

El viernes 10 de julio, poco después de las 6 de la tarde, se desplomó una torre de comunicaciones dentro de la Telesecundaria Emilio Abreu Gómez, en la localidad de Sacalaca. La estructura metálica destruyó el domo escolar y rompió cables de la red eléctrica rural.

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