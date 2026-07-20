Protección Civil supervisa torres tras desplome en Sacalaca

El desplome de la torre de telecomunicaciones en el poblado de Sacalaca ha obligado a las autoridades de Protección Civil y Desarrollo Urbano a realizar un padrón de torres de telefonía móvil, antenas de Internet y radiocomunicación en el municipio, además de revisarlas para conocer su estado actual.

Por lo pronto, Protección Civil, a través de su titular Luis Batun Carrillo, dio a conocer que existen aproximadamente 70 torres en el municipio, de las cuales 20 están en la cabecera y 50 en la zona rural.

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Este lunes inició la supervisión, revisando las primeras dos torres ubicadas en la colonia San Juan: una de telefonía móvil y otra de radiocomunicación, propiedad del sindicato de taxistas.

Posteriormente, continuarán con las del centro, como la ubicada en el edificio de Palacio Municipal, cuyos tensores están cubiertos por lianas, y la que se encuentra en el cerro de la calle Chilam Balam con Jacinto Pat.

El viernes 10 de julio, poco después de las 6 de la tarde, se desplomó una torre de comunicaciones dentro de la Telesecundaria Emilio Abreu Gómez, en la localidad de Sacalaca. La estructura metálica destruyó el domo escolar y rompió cables de la red eléctrica rural.