Aylín Mujica rompe el silencio a tres días de la muerte de su hijo

El pasado 17 de julio, se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Mauro Menéndez, hijo de la conductora Aylín Mujica. Una noticia que ha provocado gran asombro en redes sociales y entre los cercanos a la famosa.

Ahora la famosa decidió hacerse presente en su cuenta oficial de Instagram, en donde compartió un carrusel junto a su hijo, el cual acompañó de un emotivo mensaje.

Noticia Destacada Padre de Mauro Menéndez, hijo mayor Aylín Mujica, comparte triste mensaje por la muerte del joven

“Ha pasado tan poco tiempo y ya te extraño como si fuera una eternidad. Mi corazón sigue buscándote”

Aylín Mujica abrió su corazón tras la muerte de su hijo

Como se imaginaba, Aylín Mujica no dejó pasar este momento y compartió con sus fans que este momento la ha marcado para toda la vida, revelando que su hijo le hace mucha falta.

“Me haces falta en lo cotidiano, en lo simple, en lo que duele. Quisiera un abrazo tuyo, uno solo, para recordarle a mi alma que sigues aquí, de otra manera. Te llevo conmigo, hijo mío, en cada respiro”.

Noticia Destacada Esta fue la última publicación del hijo de Aylín Mujica días antes de morir

Cabe mencionar que la famosa se ha mantenido alejada de redes sociales, aunque sí ha tratado de mostrar agradecimiento por el apoyo que ha recibido desde el día que la triste noticia fue confirmada.

“Muchas gracias familia, sólo puedo decir que estoy devastada”

Se sabe que el joven atravesaba por un momento muy complicado de salud, pues tenía un cuadro de neumonía, por lo que fue llevado a un hospital tras no sentirse bien, donde sufrió dos infartos, el primero sobrevivió, pero el segundo no.

Aunque los padres del joven se han hecho presentes en sus redes, no han compartido un comunicado oficial sobre la causa de la muerte.

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