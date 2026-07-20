Padre de Mauro Menéndez, hijo mayor Aylín Mujica, comparte triste mensaje por la muerte del joven

La semana pasada, se reveló el lamentable fallecimiento del hijo de la conductora Aylín Mujica y el músico Osamu Menéndez, una noticia que ha tomado por sorpresa al mundo del espectáculo latino.

El joven de tan solo 30 años, quien se llamaba Mauro Menéndez y había seguido los pasos de su padre, al ser DJ y productor musical, perdió la vida el pasado 17 de julio, tras hacer un viaje a la Isla de Barbados.

Noticia Destacada Esta fue la última publicación del hijo de Aylín Mujica días antes de morir

Los primeros reportes han revelado que, el joven habría perdido la vida por un infarto, el cual pudo ser ocasionado por una neumonía.

Su padre publicó un mensaje desgarrador

Aunque hasta momento, ninguno de sus padres ha dado muchas declaraciones sobre este momento tan complicado que están viviendo, sí confirmaron el fallecimiento de su hijo. Ahora, se dio a conocer que el padre del joven, compartió un video por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde mostró un poco del trabajo de su hijo y le da su último adiós.

"Aquí está mi hijo Mauro (Maahez). Nunca conocí a alguien tan noble, humilde, cariñoso, bondadoso, siempre transmitiendo felicidad, enfocado en su sueño de ser un gran dj productor, y lo logró aunque no se daba cuenta. Para mí el mejor del mundo y el mejor hijo que alguien pueda tener. Vuela alto, hijo mío, y siempre en mi corazón. Viviste justo como quisiste y lo lograste todo. Nunca entenderé por qué..."

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