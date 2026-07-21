Marina asegura 1.5 toneladas de cocaína en Chiapas; hay cinco detenidos

La Secretaría de Marina aseguró una embarcación que transportaba más de 1.5 toneladas de cocaína frente a las costas de Chiapas y detuvo a cinco personas, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La acción se realizó como resultado de operaciones de vigilancia marítima y aérea en el océano Pacífico. Las autoridades calcularon que el cargamento equivalía a más de tres millones de dosis que no llegarán al mercado ilegal.

El funcionario federal señaló que, con este decomiso, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum superó las 78 toneladas de cocaína aseguradas en el mar desde octubre de 2024.

¿Cómo aseguraron la cocaína frente a las costas de Chiapas?

El operativo comenzó durante un vuelo de patrullaje, cuando personal naval detectó una embarcación menor que navegaba aproximadamente a 150 millas náuticas al suroeste de Puerto Chiapas.

Los elementos de la Armada de México alcanzaron la unidad y realizaron una inspección conforme a los protocolos de actuación. En su interior encontraron 51 bultos con paquetes de una sustancia que presentaba características similares a la cocaína.

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El peso total aproximado fue de mil 530 kilogramos. La embarcación contaba además con tres motores fuera de borda, los cuales también quedaron asegurados.

Durante la intervención fueron detenidas cinco personas. Reportes posteriores señalaron que los tripulantes eran de nacionalidades guatemalteca y ecuatoriana, aunque las autoridades ministeriales deberán confirmar sus datos y determinar su situación jurídica.

Decomiso representa pérdida millonaria para grupos criminales

La Secretaría de Marina estimó que el cargamento tenía un valor superior a 335 millones de pesos en el mercado ilegal. El decomiso también impidió la distribución de alrededor de tres millones 60 mil dosis.

García Harfuch destacó que estas acciones buscan afectar las capacidades financieras y operativas de las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.

La cocaína, la embarcación y los motores fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Las personas detenidas también quedaron bajo custodia del Ministerio Público federal, que integrará la carpeta de investigación correspondiente.

En Chiapas, derivado de operaciones de vigilancia marítima y aérea, personal de @SEMAR_mx aseguró una embarcación con 1.5 toneladas de cocaína y detuvo a cinco personas.

Con este aseguramiento se evitó que más de 3 millones de dosis llegaran a las calles. En la administración de… pic.twitter.com/TvSWnU3kAm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 21, 2026

Marina supera 78 toneladas de cocaína aseguradas en altamar

De acuerdo con el balance de la Armada de México, durante la actual administración se han decomisado cerca de 78.5 toneladas de cocaína en operaciones marítimas.

Las autoridades mantienen despliegues navales, aéreos y terrestres en el Pacífico mexicano para detectar embarcaciones utilizadas en el traslado de drogas procedentes de Centro y Sudamérica.

Hasta el momento no se ha informado a qué organización criminal pertenecía el cargamento ni cuál era su destino final. Las investigaciones deberán determinar la ruta utilizada y los posibles vínculos de los detenidos con redes de narcotráfico.

IO