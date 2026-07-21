¡Memo Ochoa cuelga los guantes! Se retira como profesional y convertido en una leyenda del futbol mexicano

Francisco Guillermo Ochoa Magaña anunció este martes su retiro oficial del futbol profesional. Después de 22 años de carrera, el arquero mexicano colgó los guantes luego de disputar su sexta Copa del Mundo.
Paco Memo, como la afición lo reconoce de manera más cercana, cerró con broche de oro su trayectoria profesional, pues jugó con la Selección Mexicana su último partido defendiendo el arco nacional frente a República Checa.
En ese último partido, con su familia presenciando un momento único e inolvidable, un Estadio Ciudad de México (antes Azteca) que lució pletórico se le entregó por completo con una ovación que seguirá escuchándose por toda la eternidad.
El guardameta mexicano, que debutó con las Águilas del América, publicó un emotivo video en redes sociales en el que se pueden apreciar algunos de los momentos más importantes de su carrera.
Este corto con toques cinematográficos, que es narrado por el mismo Ochoa, agradece cada momento de una trayectoria brillante, de una carrera que comenzó como un sueño y se hizo una gran realidad.
Paco Memo agradece en primer lugar a su familia, que lo acompañó en cada paso de su carrera, a sus compañeros de Selección que ahora considera hermanos, a cada equipo que le dio la oportunidad de defender su portería y dedicó una mención especial a la afición, que vibró con cada una de sus actuaciones.
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“Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño. Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS. Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino”.
“Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad de haberlo entregado todo por México. Lo vivido nadie nos lo quita. De corazón, gracias, por tanto”, escribió el arquero mexicano.
Este día se cierra el último capítulo de una historia que se escribió con letras de oro, que traspasó fronteras, con actuaciones que permanecerán para siempre en la memoria de los aficionados y con un guardameta que se convirtió en leyenda defendiendo con orgullo el escudo de la Selección Mexicana.