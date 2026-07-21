Hantavirus en Venezuela deja tres muertos; Salud descarta contagios entre personas

El Ministerio de Salud de Venezuela confirmó la muerte de tres personas contagiadas con hantavirus en el estado Anzoátegui, en el este del país, y aseguró que hasta el momento no existe evidencia de transmisión entre seres humanos en estos casos.

La autoridad sanitaria informó que los tres pacientes contaban con un diagnóstico confirmado, aunque no ofreció detalles sobre sus edades, lugar de residencia, fecha de inicio de síntomas o posible contacto con roedores.

El hantavirus pertenece a una familia de virus que puede causar enfermedades graves y potencialmente mortales. La principal vía de contagio es el contacto con orina, excrementos o saliva de roedores infectados, especialmente al inhalar partículas presentes en espacios cerrados.

¿Existe transmisión de hantavirus entre personas en Venezuela?

El Ministerio de Salud venezolano señaló que no encontró evidencia científica de contagio de persona a persona en el país.

Sin embargo, organismos internacionales aclaran que una variante conocida como virus de los Andes sí puede transmitirse de manera limitada entre seres humanos. Estos contagios suelen ocurrir después de un contacto cercano y prolongado con una persona enferma.

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Las autoridades no han informado qué variante fue detectada en los tres pacientes fallecidos en Anzoátegui. Por ello, el sistema sanitario mantiene investigaciones epidemiológicas y vigilancia en las zonas relacionadas con los casos.

Investigan muerte de dos médicos en Barinas

El Ministerio de Salud también reportó el fallecimiento de dos integrantes del personal médico en el estado Barinas, en el oeste de Venezuela.

Las causas de estas muertes todavía no han sido confirmadas. La dependencia descartó, por ahora, una relación entre los casos de Barinas y los tres contagios comprobados en Anzoátegui.

El Colegio de Médicos de Barinas solicitó una investigación epidemiológica para conocer el origen de los decesos. También pidió garantizar equipos e insumos de bioseguridad para los trabajadores de los centros de salud.

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

La infección puede comenzar con:

fiebre

dolor muscular

dolor de cabeza

cansancio

molestias gastrointestinales

COMUNICADO OFICIAL



El Ministerio del Poder Popular para la Salud informa a la ciudadanía sobre dos eventos ocurridos recientemente en los estados Anzoátegui y Barinas.



Informamos el lamentable fallecimiento de tres pacientes en Anzoátegui con diagnóstico confirmado de… pic.twitter.com/7miSPeKDwu — Miraflores Al Momento (@MirafloresAM) July 21, 2026

En casos graves puede provocar dificultad respiratoria, acumulación de líquido en los pulmones, alteraciones circulatorias o daño renal.

No existe una vacuna de uso general ni un tratamiento antiviral específico contra el hantavirus. La atención médica temprana y el tratamiento de soporte pueden mejorar las posibilidades de recuperación.

Entre las medidas preventivas se encuentran evitar el contacto con roedores, sellar posibles accesos a viviendas, mantener alimentos protegidos y humedecer las superficies antes de limpiar excrementos, con el fin de no levantar partículas contaminadas.

El Ministerio de Salud afirmó que el sistema sanitario permanece desplegado y que comunicará los resultados de las investigaciones mediante sus canales oficiales.

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