Memo Schutz es el decimocuarto integrante de La Casa de los Famosos México

La confirmación de Guillermo "Memo" Schutz como el habitante número 14 de La Casa de los Famosos México 2026 ha tomado por sorpresa al público. El periodista y comentarista deportivo se suma al reality show con la intención de agregar un perfil diferente a lo visto anteriormente.

La revelación del nuevo integrante del programa fue en medio de una conferencia de prensa de Televisa/TUDN. Dentro de este espacio, Memo habló de las decisiones que lo llevaron a ingresar al programa y cuáles son sus intenciones de acceder al reality show teniendo un perfil distinto a los esperados para la cuarta temporada.

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¿Quién es Memo Schutz decimocuarto integrante del show?

Guillermo "Memo" Schutz es un reconocido periodista, narrador y analista deportivo mexicano con una trayectoria de más de 25 años en los medios de comunicación. Su pasión por el deporte lo llevó a iniciar su carrera periodística en 2001; y a lo largo de dos décadas, se ha posicionado como una de las figuras estelares en la cobertura de eventos.

Su nombramiento como el decimocuarto habitante de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México representa un giro inédito en su carrera profesional, al trasladar su faceta televisiva del campo deportivo al terreno del entretenimiento y a un reality show con convivencia 24/7.

Objetivo de Memo Schutz en La Casa de los Famosos México

Schutz expresó que su principal motivación es dar visibilidad al periodismo deportivo además de mostrar un lado personal que la audiencia no suele ver durante las transmisiones en vivo en eventos deportivos:

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"Faltaban los deportes. Platicando con mi esposa e hijos, el objetivo es sensibilizar sobre lo que es mi profesión y el deporte. Lo que les puedo asegurar es que la faceta de Memo Schutz que van a conocer no la han visto jamás". comentó el periodista ante su revelación como participante del show.

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