Marcelo Ebrard recibe a delegación de Estados Unidos para iniciar la revisión del T-MEC; comienzan las primeras mesas de trabajo

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, informó que comenzaron las primeras reuniones de trabajo entre representantes de México y Estados Unidos como parte del proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), uno de los principales acuerdos comerciales de América del Norte.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el funcionario compartió un mensaje acompañado de un video en el que aparece dando la bienvenida a la delegación estadounidense que participará en esta nueva etapa del diálogo bilateral.

En su publicación, Ebrard señaló que las actividades contemplan varias jornadas de trabajo entre equipos técnicos de ambos países.

"Tuve el gusto de dar la bienvenida a quienes participarán en las primeras sesiones de la ronda para la revisión del T-MEC. Estaremos trabajando hoy, mañana y jueves con diferentes equipos, tanto de Estados Unidos como de México. Les mantengo al tanto", escribió el titular de la Secretaría de Economía.

México y Estados Unidos fortalecen el diálogo comercial

Las reuniones forman parte del mecanismo de revisión del tratado comercial que une a las tres economías de Norteamérica y que busca evaluar su funcionamiento, identificar áreas de oportunidad y atender los temas prioritarios para ambas naciones.

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En el video difundido por el secretario de Economía se observa la recepción de los integrantes de la delegación estadounidense, quienes sostendrán encuentros con funcionarios mexicanos durante los próximos días para avanzar en la agenda de revisión del acuerdo.

El inicio de estas mesas de trabajo representa uno de los primeros pasos formales del proceso de evaluación del T-MEC, en un contexto en el que el tratado mantiene un papel estratégico para el comercio, la inversión y las cadenas de suministro entre México, Estados Unidos y Canadá.

La revisión del T-MEC continuará durante los próximos días

Marcelo Ebrard indicó que las sesiones se desarrollarán durante tres días consecutivos con la participación de distintos equipos de ambos gobiernos, sin ofrecer por el momento mayores detalles sobre los temas específicos que serán abordados.

Tuve el gusto de dar la bienvenida a quienes participarán en las primeras sesiones de la ronda para la revisión del TMEC . Estaremos trabajando hoy, mañana y jueves con diferentes equipos, tanto de Estados Unidos como de México. Les mantengo al tanto. pic.twitter.com/g29Gs1uxsW — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 21, 2026

No obstante, aseguró que mantendrá informada a la ciudadanía sobre los avances de las reuniones conforme se desarrollen las negociaciones.

La revisión del T-MEC es considerada un proceso clave para la relación económica entre México y Estados Unidos, debido a que el tratado constituye el principal marco jurídico que regula el intercambio comercial entre los países de la región y sustenta una de las zonas de libre comercio más importantes del mundo.

IO