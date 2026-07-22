Altair Jarabo explota en contra de la prensa tras rumores sobre su matrimonio

Desde hace un tiempo, salieron a la luz rumores de que Altair Jarabo estaría pasando por momentos de tensión en su matrimonio. Sin embargo, después de todo lo que se ha dicho, la famosa decidió romper el silencio y hablar sobre su relación con Frédéric Garcia.

¿Qué ha dicho Altair Jarabo sobre los rumores?

Ante esto, Altair Jarabo aseguró que los rumores no tenían razón de ser, aprovechó para afirmar que su matrimonio se encuentra muy bien y lleva cinco años. Además, mencionó que ninguna de las versiones ha sido confirmada por ella personas de su entorno:

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“A los medios les sugeriría verificar fuentes, porque de todo lo que circuló no recibí ni una llamada para ver si sí o sí no”

También aseguró que la información que no está comprobada puede causar daños a las personas de las que se habla, cuando realmente solo se trata de rumores.

“Estoy enamorada, súper feliz, plena. Increíblemente, con un hombre maravilloso, al que admiro, del que estoy orgullosa, con el que cumplo cinco años, felizmente”

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Finalmente, mencionó que su esposo se tomó con gran humor los rumores. Altair Jarabo, también aseguró que no sabe de dónde surgieron estos rumores:

“Es muy inteligente y muy seguro de sí mismo. Ahora sí, perdón, pero como borregos, solo copiando y replicando y dando eco a lo que dijo un señor por ahí, juran que es verdad y cómo: ¿por qué?”

Y no dejó pasar el momento para hablar sobre el apoyo que recibe de su esposo tanto profesional como personal.

“Él es mi principal aliado, protector, mi mejor compañero posible, lo continúa siendo y espero que lo siga siendo mucho tiempo”

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