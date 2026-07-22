Danna rompe el silencio y opina sobre los comentarios de Belinda.

Durante la noche de este miércoles 22 de julio, Danna utilizó sus redes sociales para emitir un contundente posicionamiento tras la ola de especulaciones y críticas que envolvieron a la industria del pop mexicano en los últimos días tras los comentarios hechos por Belinda en una reciente entrevista.

La controversia comenzó luego de que Belinda declarara en una reciente entrevista que su próximo dueto con Danna representaba un hecho histórico al unir a dos popstars mexicanas. Estos comentarios generaron molestia entre los fans de Kenia Os al considerarlo una omisión a su trabajo.

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Danna lanza comunicado sobre la polémica de Belinda y Kenia Os

Usando su cuenta oficial de Instagram, Danna mandó un mensaje en donde pidió a sus seguidores y público general que dejarán los discursos de odio dentro de la industria. Junto con esto; la cantante comentó que se debía hacer caso omiso a mensajes negativos hacia su persona o colaboradores.

Aunado a esto, la artista agradeció el apoyo que ha recibido, además de explicar que ella al ser mujer al igual que otras compañeras reciben críticas, comparaciones y burlas. Debido a esto, pide a los fanáticos dejar esos mensajes de lado y responder “desde el amor”, buscando evitar las críticas hacia Belinda.

Danna habla sobre la polémica de Belinda. / Instagram: danna

Para finalizar, Danna comentó que el valor de las personas no se define por las opiniones de otros. Si bien la cantante no mencionó directamente a sus compañeras, los usuarios rápidamente comentaron que se refería a la situación de Belinda, entendiendo que la cantante busca cesar las críticas hacia su compañera.

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