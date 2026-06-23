Kenia Os ha revelado porque su canción con Belinda y Danna sigue congelada

La esperada colaboración pop entre Kenia Os, Belinda y Danna sigue sin ver la luz. Tras meses de especulaciones sobre una supuesta enemistad o desacuerdos en el estudio, las propias artistas han aclarado la verdadera razón por la que el tema musical continúa "congelado".

Ante los fuertes rumores sobre una posible cancelación de este tema, Kenia Os ha roto el silencio y en su participación en el programa radial Cara C en España; la mexicana explicó las razones por las que este esperado tema no ha visto la luz y aclaró de una vez por todas si saldrá o no esta canción.

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¿Qué pasó con la colaboración de Kenia Os, Danna y Belinda?

Durante su entrevista en Cara C, Kenia Os habló sin filtros sobre lo que verdaderamente ocurrió tras bambalinas con el llamado "Blackout mexicano", el tema musical en donde colaboró con Danna y Belinda; colaboración que generó emoción entre los seguidores de las artistas.

La artista aclaró que el factor principal que mantiene congelada la pista son las trabas burocráticas y los acuerdos comerciales pendientes entre sus respectivos sellos discográficos. “Problemitas administrativos" declaró la artista ante la pregunta sobre este esperado tema.

Aunado a esto, Kenia comentó que la situación actual es de espera. “Estamos esperando a que se nos despause, es un proyecto hermoso que tenemos ahí y ojalá lo podamos retomar porque las quiero muchísimo y son grandes artistas", explicó. Dejando claro que la canción sigue en pie.

En resumen, Kenia Os dejó claro que la canción existe, está terminada le encanta, pero respeta los tiempos legales y de agenda de sus compañeras para ver si finalmente se logra "desbloquear".

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