Belinda reacciona a los rumores de una pelea con Kenia Os

Desde hace un tiempo, se ha comentado que Belinda y Kenia Os, no pasan por el mejor de los momentos en su amistad. Incluso, desde hace varias semanas, Belinda ha estado muy unida a Danna, lo que ha ocasionado que en redes sociales salgan todo tipo de rumores y especulaciones.

Todo esto aumentó, cuando en un partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, tanto Belinda como Kenia Os estuvieron en palcos muy cerca una de la otra, pero se reveló que no hubo contacto entre ellas.

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Incrementan los rumores de un distanciamiento entre Belinda y Kenia Os

Las cosas se complicaron más, cuando Belinda otorgó una entrevista para la revista Vogue, donde reveló detalles sobre la colaboración en la que está trabajando con Danna. Estas palabras causaron gran controversia entre los fans, pues afirmó que en México nunca se han reunido dos estrellas del pop para hacer algo de ese tipo.

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Ahora, es la propia Belinda, quien decidió responder sobre esta situación y explicó sus palabras, solicitando que no se hiciera un problema.

“A Kenia le tengo muchísimo cariño y un profundo respeto. Tenemos una colaboración juntas que se llama Jackpot y una relación muy bonita”.