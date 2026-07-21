Este sería el sueldo de Yanet García en la nueva temporada de 'La Casa de los Famosos México'

‘La Casa de los Famosos México’, sigue dando de qué hablar, pues cada vez estamos más cerca de que arranque la nueva temporada con ella, grandes controversias ya se han empezado a generar. Una de estas es sobre Yanet García.

La conductora ya fue confirmada, por lo que ha comenzado a circular en redes sociales, el que podría ser el suelo de la joven influencer, los rumores señalan que cobraría entre 300,000 y 350,000 pesos semanales por su participación, siendo una de las mejores pagadas de la temporada.

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Desde hace un tiempo, se reveló que Yanet García estaba en negociaciones para ser una de las famosas mejores pagadas del reality, tema que supuestamente habría logrado en caso de confirmarse dicha suma de dinero.

¿Cuándo arranca la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos México’?

La nueva temporada del polémico reality, arranca el próximo domingo 26 de julio de 2026 a las 20:30 horas, tiempo del centro del país, por lo que ya han sido revelados casi todos los detalles.

En la parte de la conducción van a estar Galilea Montijo como conductora principal de las galas. La acompañarán Diego de Erice y Odalys Ramírez en las emisiones diarias. Sin embargo, también se han sumado otras personalidades, entre ellas Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp, quienes estarán en las coberturas y el contenido digital.

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Hasta el momento, estos son los habitantes confirmados para esta cuarta temporada: Brianda Deyanara, Fede Vigevani, Ese Pérez, Masad Altamimi, Cynthia Klitbo, Flor Vigna, Yahir y Arantza Ruiz.

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