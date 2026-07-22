¿Desaparecerán los triciclos de pedal en Hunucmá? Motocicletas dominan el transporte local

Los tradicionales triciclos de pedal, que durante décadas fueron uno de los principales medios de transporte de personas y carga en el municipio de Hunucmá, enfrentan una marcada disminución debido al crecimiento acelerado de las motocicletas y mototaxis, un fenómeno que también ha impactado a los talleres dedicados a la reparación de bicicletas.

De acuerdo con trabajadores del sector, actualmente circulan más de mil 500 mototaxis, unidades adaptadas a partir de motocicletas para el traslado de pasajeros, mientras que en el pedal son apenas unos 30.

Uno de los sectores más afectados es el de los llanteros y reparadores de bicicletas. Un mecánico de apellido Heredia señaló que la demanda para reparar triciclos y bicicletas ha disminuido considerablemente, mientras que cada vez son más los lugares dedicados a las motocicletas. Incluso, aseguró que muchos mecánicos realizan sus trabajos sobre la vía pública, ocupando calles céntricas y afectando la circulación vehicular.

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Fernando Mex, de 75 años, quien desde hace más de un cuarto de siglo trabaja con un triciclo de pedal, comentó que además del transporte de personas también ofrece el servicio de recolección de basura en domicilios particulares, actividad que le ha permitido mantenerse.

Recordó que cuando inició en este oficio apenas unas 15 personas prestaban el servicio con triciclos; sin embargo, con el paso de los años muchos optaron por sustituirlos por motos adaptadas con calesas para transportar pasajeros.

Según explicó, durante administraciones pasadas existió un control sobre el número de mototaxis, pero con el tiempo dejó de aplicarse y actualmente cualquier persona puede adaptar una motocicleta para ofrecer el servicio de transporte.

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Los habitantes consideraron que la facilidad para adquirir motocicletas mediante sistemas de financiamiento también ha contribuido al crecimiento de este tipo de unidades.

Aunque reconocen que los mototaxis agilizan el traslado de pasajeros y reducen el esfuerzo físico, algunos ciudadanos advierten que el abandono de los vehículos de pedal también implica consecuencias para la salud, al disminuir la actividad física y favorecer problemas como el sedentarismo y la obesidad.

Mientras tanto, quienes aún conservan los tradicionales triciclos esperan que este medio de transporte continúe vigente, al considerarlo una alternativa económica, ecológica y parte de la historia cotidiana del municipio.