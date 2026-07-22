Alejandra Jaramillo habla de su salida de ‘Siéntese quien pueda’ tras burlas a México

Durante este 22 de julio de 2026, la cadena TelevisaUnivision y la producción de ‘Siéntese quien pueda!’ anunciaron oficialmente la desvinculación de la conductora ecuatoriana Alejandra Jaramillo del programa de espectáculos. Esta noticia ha llegado después de que la conductora se burlara de México por su eliminación del Mundial 2026.

La empresa compartió un comunicado en donde se argumentan motivos profesionales, además de desearle éxito a la conductora en sus próximos proyectos. Sin embargo; usuarios señalan que fue por la presión en redes para que la conductora tuviera consecuencias tras sus burlas a México.

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¿Cómo fue la salida de Alejandra Jaramillo de ‘Siéntese quien pueda’?

A través de un video de más de seis minutos difundido en sus redes sociales, Alejandra Jaramillo confirmó su salida del programa y habló del proceso emocional que vivió tras guardar silencio durante varias semanas. La conductora explicó que salir del programa no fue fácil al tratarse de un sueño profesional cumplido.

Junto con esto, la conductora también aprovechó su clip para hablar y reafirmar sus disculpas a la comunidad mexicana por sus burlas que se volvieron virales. Jaramillo detalló que sus comentarios y reacción fueron meramente por la pasión del deporte, señalando que no era directo hacia el país.

“Estas disculpas públicas nadie me obligó a darlas. Esas disculpas públicas me nacieron del corazón. Fueron aprobadas para poderlas decir porque tenía que seguir directrices, pero no fueron alteradas... Pedí disculpas si ofendí a alguien y eso lo sostengo con carácter y con amor, porque el fútbol es pasión. Si eso no se pudo entender, entonces el problema no es el fútbol” explicó la comunicadora.

Alejandra Jaramillo finalizó su mensaje señalando que se encuentra en paz con sus acciones, asegurando que "el odio de unos cuantos nunca será más fuerte que la coherencia, el sentido común y el amor", también agradeció las muestras de apoyo recibidas a lo largo de la polémica.

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