Briggitte Bozzo se deslinda de la polémica de Lau Styling por ofensas a México

La venezolana Briggitte Bozzo se deslindó públicamente de la polémica generada por la estilista argentina Lau Styling. Esto después de que esta última criticará a la afición mexicana tras la derrota de Argentina, comentarios que generaron molestia entre los usuarios mexicanos.

Debido a que la estilista llegó a trabajar con la influencer venezolana, usuarios comenzaron a señalarla e involucrarla en esta situación. Ante esto; la creadora de contenido usó sus redes sociales para romper el silencio sobre la polémica y se deslindó de la fuerte polémica que generó Laura.

Briggitte Bozzo usa sus redes para deslindarse de Lau Styling

La controversia comenzó cuando Lau Styling publicó mensajes en sus redes sociales arremetiendo contra la afición mexicana. Como consecuencia de sus dichos, usuarios comenzaron a atacarla en redes sociales y debido a que la estilista trabajó con Briggitte Bozzo en La Casa de los Famosos México; usuarios comenzaron a relacionarlas.

Ante los señalamientos de usuarios en donde se relacionaba a la actriz con la estilista; la influencer rompió el silencio para aclarar su posición y evitar ser asociada con las declaraciones de la estilista que generaron gran malestar entre los mexicanos.

Briggi ya fue clara: dejen de meterla en polémicas que no le corresponden y de relacionarla con personas con las que ya no tiene ningún vínculo. pic.twitter.com/RoXuGatzNS — mun (@munelli_) July 22, 2026

"Yo le dejé de hablar hace mucho tiempo por cosas personales", expresó Bozzo, enfatizando que no mantiene comunicación ni relación de trabajo con Lau Styling desde hace tiempo y pidiendo a sus seguidores que no la vinculen en polémicas y controversias ajenas.

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