Werevertumorro vive terremoto de 7.1 en Japón; ¿Cómo se encuentra el influencer?

El influencer y creador de contenido mexicano Gabriel Montiel, conocido como Werevertumorro, se volvió tendencia después de que se confirmará que se encuentra actualmente de vacaciones en Japón junto a su pareja sentimental, momento que coincidió con el fuerte sismo de 7.1 de magnitud.

La preocupación entre sus seguidores fue evidente y rápidamente comenzaron a enviar mensajes al influencer para conocer el estado de salud del creador de contenido. Ante los cuestionamientos; Gabriel emitió un mensaje por medio de sus redes sociales para hablar sobre su estado de salud.

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¿Cómo se encuentra Werevertumorro tras el terremoto de Japón?

Ante el gran número de mensajes de inquietud de sus seguidores, Gabriel Montiel se pronunció rápidamente a través de sus historias de Instagram para tranquilizar al público. El famoso creador de contenido informó que el temblor no le afectó en absoluto, calmando a sus fanáticos.

Werevertumorro calma a sus seguidores en redes sociales. / Instagram: werevertumorro

"Todo chido donde estoy para los que preguntan por el terremoto... fue muy, muy lejos de donde estoy", compartió el creador de contenido en sus redes sociales. Debido a que el punto turístico en el que se ubica se encuentra distante del epicentro, ni él ni su pareja sufrieron afectaciones.

Detalles del terremoto de 7.1 que afectó a Japón

El terremoto tuvo una magnitud preliminar de 7.1 y se registró con epicentro a aproximadamente 20 kilómetros al sur de la ciudad de Kumamoto, en la isla de Kyushu, al sur del país nipón.

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El fenómeno dejó afectaciones en infraestructuras locales, cortes en el suministro eléctrico y personas lesionadas en las cercanías del epicentro, por lo que las autoridades japonesas mantienen protocolos de respuesta y evaluación de daños en esa zona.

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