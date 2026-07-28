Embajada de México activa teléfono de emergencia tras fuerte sismo en Japón

La Embajada de México en Japón emitió un aviso dirigido a las personas mexicanas que viven o se encuentran de viaje en la región de Kyushu, después del fuerte sismo registrado este martes 28 de julio.

La representación diplomática pidió a la comunidad mantenerse informada y atender las instrucciones de las autoridades japonesas ante posibles réplicas, daños en infraestructura u otras situaciones de riesgo.

Además, recordó que mantiene activo durante las 24 horas el número de emergencia consular (+81) 80-9980-8022, destinado a mexicanos que requieran asistencia ante una situación grave.

¿Qué pidió la Embajada de México a los mexicanos en Japón?

En su mensaje, la Embajada destacó la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades locales en caso de cualquier desastre natural.

También recomendó mantenerse preparado y consultar únicamente información difundida por fuentes oficiales, debido a que las condiciones pueden cambiar conforme avanzan las inspecciones y las labores de emergencia.

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El teléfono compartido por la representación mexicana opera las 24 horas, los 365 días del año. La Embajada precisa que esta línea se utiliza exclusivamente para casos de extrema urgencia, como hospitalizaciones, fallecimientos o situaciones que requieran protección consular inmediata.

Las personas que llaman desde Japón pueden marcar 080-9980-8022, mientras que desde México deben utilizar el número +81 80-9980-8022.

¿Dónde ocurrió el sismo que afectó a Japón?

El movimiento telúrico ocurrió alrededor de las 16:27 horas, tiempo local, y tuvo su epicentro en la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu. Las autoridades japonesas reportaron fuertes sacudidas en distintas zonas del sur del país.

El terremoto provocó daños en edificios, carreteras y puentes, además de interrupciones en el servicio eléctrico y afectaciones al transporte. También se registró el colapso parcial de un centro comercial, donde los equipos de rescate buscaban a personas atrapadas.

Aunque se emitió inicialmente una alerta de tsunami para algunas zonas costeras, esta fue retirada posteriormente. Las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles réplicas y pidieron a la población evitar edificios dañados, zonas costeras y áreas con riesgo de deslaves.

⚠️Atención a la comunidad mexicana en Kyushu:



Les recordamos la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades locales en caso de cualquier desastre natural. Manténganse informados y preparados.



☎️Teléfono de emergencia - Activo 24/7: (+81) 80-9980-8022 — メキシコ大使館 🇲🇽 (@EmbamexJP) July 28, 2026

¿Qué hacer ante una emergencia en Japón?

La Embajada recomienda conservar documentos personales, medicamentos, agua, alimentos y dispositivos de comunicación en un lugar accesible.

Japón se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que registra actividad sísmica frecuente. La representación mexicana aconseja conocer las rutas de evacuación, identificar los refugios locales y registrarse ante las autoridades de la localidad de residencia.

Hasta el momento, la Embajada de México no ha informado públicamente sobre ciudadanos mexicanos heridos o afectados por el terremoto.

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