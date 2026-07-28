Del machete clavado al santo volteado: los rituales más populares en México para “detener" la lluvia

Cada vez que se aproxima una tormenta y hay una fiesta, una boda o un evento importante, en muchas regiones de México alguien propone lo mismo: "clava un machete en el patio para cortar la lluvia".

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Otros recomiendan enterrar un cuchillo, abrir unas tijeras en forma de cruz, colocar una escoba detrás de la puerta, arrojar sal o ceniza al viento o incluso voltear una imagen religiosa para detener el aguacero.

Pero, ¿de dónde vienen estas creencias? ¿Realmente tienen algún fundamento?

La respuesta es que no existe evidencia científica de que alguno de estos rituales pueda modificar el clima. Sin embargo, su origen resulta fascinante porque reúne antiguas creencias indígenas, simbolismo religioso y tradiciones populares transmitidas durante siglos.

El machete que "corta" las nubes

La tradición más conocida consiste en clavar un machete o un cuchillo con la punta hacia arriba en el patio, jardín o una maceta cuando comienzan a formarse nubes negras.

Según la creencia popular, el filo del objeto "parte" las nubes y desvía la lluvia antes de que llegue al lugar donde se realizará una celebración.

En algunas regiones incluso se utilizan dos cuchillos cruzados, mientras que otras personas hacen una cruz sobre la tierra antes de enterrarlos. Esta práctica se mantiene vigente en comunidades del centro, occidente, sureste y norte de México.

¿Cuál es su verdadero origen?

Los antropólogos señalan que estos rituales no tienen un solo origen, sino que son resultado de un proceso de sincretismo, donde se mezclaron las creencias de los pueblos originarios con las tradiciones llegadas durante la época colonial.

Herencia prehispánica

Para las culturas mesoamericanas, la lluvia era una fuerza sagrada relacionada con la vida, la agricultura y la supervivencia de los pueblos.

Entre los mexicas, el responsable de las lluvias era Tláloc, mientras que entre los mayas esta función correspondía a Chaac, una de las deidades más importantes debido a la dependencia que tenían las comunidades del ciclo agrícola.

Durante siglos se realizaron ceremonias, ofrendas y rituales para pedir lluvias favorables o evitar fenómenos que pudieran destruir las cosechas.

En la Península de Yucatán todavía sobreviven ceremonias como el Ch'a Cháak, mediante las cuales comunidades mayas realizan peticiones de lluvia para favorecer los cultivos y mantener una tradición ancestral.

La influencia europea

Tras la llegada de los españoles también llegaron nuevas creencias relacionadas con los fenómenos naturales.

En Europa existía la idea de que los objetos de hierro tenían propiedades protectoras contra tormentas, rayos o fuerzas negativas. El hierro era considerado un material capaz de alejar peligros.

Con el paso del tiempo, estas creencias se mezclaron con las prácticas indígenas y dieron origen a costumbres como enterrar cuchillos, machetes o tijeras para "cortar" la tormenta.

Otros rituales populares relacionados con la lluvia

Tijeras abiertas en cruz

Una de las prácticas más conocidas consiste en colocar tijeras abiertas en forma de cruz sobre el patio o enterrarlas parcialmente.

La creencia señala que las hojas de las tijeras pueden "cortar" las nubes y evitar que la lluvia llegue al lugar donde se necesita mantener el cielo despejado.

Escoba detrás de la puerta

Muy común en Campeche, Yucatán y otros estados del sureste mexicano.

De acuerdo con la tradición popular, colocar una escoba detrás de la puerta ayuda a "barrer" la lluvia y evita que el temporal ingrese a la vivienda o al sitio donde se realizará alguna celebración.

Ceniza o sal

Algunas familias arrojan un puñado de ceniza o sal al viento o en el patio cuando observan que se aproxima una tormenta.

Aunque no existe una explicación histórica única para esta práctica, algunos especialistas la relacionan con antiguos rituales de purificación y protección.

Voltear una imagen religiosa

En varias comunidades rurales de México se acostumbra colocar de cabeza la imagen de algún santo cuando la lluvia resulta excesiva o amenaza con afectar una actividad importante.

En algunos lugares la tradición está relacionada con San Isidro Labrador, patrono de los agricultores, aunque también existen variantes con otras imágenes religiosas.

La creencia indica que el santo "escuchará" la petición y permitirá que la lluvia disminuya. En épocas de sequía ocurre lo contrario: algunas comunidades realizan oraciones y rituales para pedir que regresen las precipitaciones.

Esta práctica es una muestra del sincretismo entre la religión católica y las antiguas creencias agrícolas de los pueblos originarios.

Campanas contra las tormentas

Durante siglos, en algunas comunidades las iglesias tocaban las campanas cuando se acercaban tormentas fuertes.

Se creía que el sonido podía alejar el granizo, los rayos o las nubes peligrosas, una tradición que llegó desde Europa y que quedó arraigada en la memoria popular.

¿Y en la Península de Yucatán?

En Campeche, Yucatán y Quintana Roo sobreviven numerosas creencias relacionadas con la lluvia.

Entre las más conocidas están:

Clavar un machete o cuchillo en el patio.

Colocar tijeras abiertas formando una cruz.

Poner escobas detrás de las puertas.

Arrojar ceniza hacia donde avanzan las nubes.

Rezar a Chaac durante épocas de sequía.

durante épocas de sequía. Realizar ceremonias mayas para pedir lluvias antes de la temporada agrícola.

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Estas prácticas forman parte del patrimonio cultural de muchas comunidades, aunque actualmente son entendidas más como expresiones de identidad, memoria y tradición que como métodos para controlar el clima.

¿Funcionan?

Desde el punto de vista de la meteorología, no.

La formación de lluvia depende de procesos atmosféricos como la humedad, la temperatura, la presión, los vientos y la circulación de masas de aire.

Ningún objeto enterrado, oración o ritual puede alterar estos fenómenos naturales.

Sin embargo, los especialistas en antropología consideran que estas tradiciones sí cumplen una función social y cultural, porque fortalecen la identidad comunitaria y conservan la memoria de una época en la que la supervivencia de los pueblos dependía completamente del comportamiento de las lluvias.

Más que intentar cambiar el clima, estos rituales representan la manera en que generaciones de mexicanos han buscado explicar, respetar y convivir con uno de los fenómenos naturales más importantes para la vida: la lluvia.

JGH