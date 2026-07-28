La UNAM trabaja con urgencia para que el proceso de ingreso 2026 se apegue a los principios universitarios

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un comunicado este 28 de julio de 2026 a través de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, presidida por el Dr. Eduardo Bárzana García. En este espacio se confirmó que el grupo de trabajo labora urgentemente para encontrar soluciones.

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La Comisión formulará esta misma semana una recomendación formal para garantizar que el proceso de ingreso a licenciatura se apegue estrictamente a los principios de inclusión, equidad, ética y transparencia institucional. Aunado a esto; se recopilan y examinan datos entregados por la administración y diversas dependencias tras reportes de irregularidades y comportamientos atípicos en el examen de selección.

Se informó que la investigación busca aportar elementos para deslindar posibles responsabilidades y definir las rutas de acción de cara al inicio de clases programado para el próximo 10 de agosto. Aunado a esto; se señaló que los trámites de entrega documental e inscripción presencial y en línea permanecen en pausa hasta tener un dictamen final.

Es importante señalar que la UNAM ha desmentido los comunicados apócrifos sobre la cancelación total o repetición del examen. La decisión final sobre el ajuste o validación del proceso se comunicará por canales oficiales una vez que el Rector y la Comisión Técnica presenten sus conclusiones.

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