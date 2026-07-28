El ejército de EE.UU. afirma haber interceptado misiles lanzados por Irán

El ejército de Estados Unidos dijo el martes que interceptó varios misiles lanzados por Irán, en el primer repunte de violencia entre ambos países después de varios días de calma.

Este martes, a las 17:45 horas de Washington (21:45 horas GMT) "los Guardianes de la Revolución Islámica lanzaron múltiples misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque sorpresa contra fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio", dijo en X el Centcom, el comando militar estadounidense para esa región.

"Todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito", añadió, sin especificar las zonas atacadas por Irán.

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Ambas partes habían cesado el fuego durante el fin de semana, tras casi dos semanas de ataques nocturnos de Estados Unidos contra Irán y repetidas andanadas de misiles y drones de Teherán dirigidas contra los aliados de Washington en el Golfo.

El recrudecimiento de los combates a mediados de julio se produjo después de que Irán atacara varios barcos en el estrecho de Ormuz, paso clave para el transporte de hidrocarburos.

Los precios del petróleo se desplomaron tras la tregua del fin de semana en los combates y después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que había "buenas probabilidades" de avanzar en las negociaciones para poner fin a la guerra.