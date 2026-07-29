Revelan que Paulina Rubio no ha pagado el vestuario de Coachella

Uno de los diseñadores más reconocidos de la industria, ha destapado una nueva polémica en la vida de Paulina Rubio, se trata de Michael Costello, quien constantemente genera gran impacto en el mundo de la moda.

El famoso decidió señalar a la cantante Paulina Rubio y su equipo, ya que según sus declaraciones no han pagado el vestuario personalizado que les realizó para la presentación de la famosa en el festival Coachella 2026.

Noticia Destacada Paulina Rubio lanza emotivo mensaje en medio de posibilidad de perder a su hijo

¿Paulina Rubio no ha pagado su vestuario a un diseñador?

Por medio de un comunicado, Michael Costello aseguró que no ha obtenido respuesta por parte de la cantante. De acuerdo con lo que se menciona, el taller estuvo trabajando bajo presión con el objetivo de hacer la prensa a su gusto y medida.

"No hay ningún mensaje oculto ni drama detrás de esta publicación. Simplemente, desearía que nos hubieran pagado por el trabajo que entregamos. Mi equipo y yo trabajamos sin descanso con menos de 48 horas para crear este look personalizado para la actuación de Paulina en Coachella. Acordamos un presupuesto, entregamos todo a tiempo y cumplimos con nuestro compromiso. Después, a pesar de los repetidos seguimientos con la gerencia y todos los involucrados, nuestros mensajes quedaron sin respuesta y se dejaron en vistos, y el pago nunca llegó"

Noticia Destacada Hijo de Paulina Rubio es captado robado, estas podrían ser las consecuencias de sus acciones

Añadió que él asumió la remuneración de su equipo, pero no dio detalles sobre la cifra que la cantante debe.

"La parte más difícil no es solo la factura impaga, sino saber cuánto corazón se puso en esto. Mi costurera y su madre trabajaron incansablemente junto a mí para asegurarse de que esta prenda estuviera terminada a tiempo. Me aseguré de que se les pagara porque creo que las personas que dedican su talento, tiempo y artesanía merecen ser cuidadas. Siempre apoyaré a mi equipo"

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal