Taylor Swift y Travis Kelce se casan este viernes 3 de julio

Todo parece indicar que una de las celebraciones más esperadas en el mundo de Hollywood está sucediendo, pues la historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce va a llegar al altar.

La pareja decidió dar el siguiente paso, tras varias especulaciones, se mencionó que este viernes 3 de julio del 2026, comenzaron las celebraciones para su boda, por lo que se está haciendo un evento en el MSG de Nueva York.

El evento será algo muy privado, muchos han asegurado que esto se convertirá en la boda del siglo. Se sabe que los preparativos de hoy comenzaron durante las primeras horas de la mañana, la cantante fue captada saliendo de su mansión rumbo al departamento de su amiga, Gigi Hadid.

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Esto se sabe sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La celebración se hace en el Madison Square Garden de Nueva York, donde la pareja va a celebrar su amor por todo lo alto. De acuerdo con las filtraciones en redes sociales, así va a ser el evento:

Coctel de bienvenida: 4:00 PM con recepción VIP para familia y personas cercanas.

La ceremonia oficial será a las 5:30 PM

Banquete y fiesta a las 7:00 PM, momento en que más de mil personas van a disfrutar.

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Cabe mencionar que este evento no será transmitido para el público, se espera que en redes sociales se comiencen a dar algunas pistas de la boda entre los famosos.

Además, el equipo de seguridad decidió poner carpas blindadas para los accesos del Madison Square Garden, por lo que obtener una filtración va a ser casi imposible.

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