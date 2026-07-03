TSJE aclara que no hay sentencia en caso de tierras en Hopelchén

El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) aclaró que no existe ninguna sentencia a favor o en contra dentro del proceso penal por presunto despojo de 500 hectáreas en Hopelchén, lo que motivó la reciente protesta de menonitas en la Casa de Justicia para solicitar la intervención del Gobierno del Estado.

El magistrado presidente Juan Pedro Alcudia Vázquez explicó que una comisión de inconformes fue recibida para escuchar sus planteamientos y reiteró que el Poder Judicial aún no ha emitido resolución alguna.

Precisó que el conflicto por la propiedad de las tierras se ha prolongado por más de una década y deriva de un juicio agrario, aunque el asunto que corresponde al Tribunal es un proceso penal por despojo, en el que todavía se garantiza el derecho de audiencia.

Noticia Destacada ¿Qué encontraron en Minanbé? Estos son los secretos de la ciudad maya recién descubierta

La audiencia inicial estaba programada para el 6 de julio, pero los inconformes notificaron un cambio de defensa legal, solicitando prórroga para preparar su estrategia. Alcudia Vázquez aseguró que se privilegiará el derecho constitucional a una defensa adecuada, por lo que la diligencia podría diferirse.

El magistrado anticipó que durante el juicio se desahogarán todas las pruebas antes de que el tribunal determine si existe responsabilidad penal, por lo que pidió evitar conclusiones anticipadas.

Respecto a versiones sobre vínculos de la persona denunciada con la Secretaría de Salud Estatal o con funcionarios del Ayuntamiento de Hopelchén, aclaró que esos señalamientos no influirán en la actuación del Poder Judicial.

“Para el Poder Judicial no importa quiénes sean las personas involucradas; lo importante es que el asunto se resuelva apegado a derecho, de manera justa”, enfatizó.

Asimismo, indicó que los manifestantes pueden presentar quejas ante la instancia disciplinaria si consideran que hubo irregularidades de servidores públicos, las cuales serán a