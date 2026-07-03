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Egipto derrota en penales a Australia y logra histórico pase a Octavos de Final en el Mundial 2026

Egipto fue el primero en anotar para tomar la delantera por 1-0 en el primer tiempo del encuentro, después los australianos lograron empatar el marcador 1-1 ya en el segundo tiempo.

Por Eduardo Vega

3 de jul de 2026

1 min

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La Selección de Egipto se instaló en los Octavos de Final del Mundial.
La Selección de Egipto se instaló en los Octavos de Final del Mundial. / Foto: AP

La Selección de Egipto, comandada por su histórico número 10 Mohamed Salah, logró imponerse a su similar de Australia en la tanda de penales y selló su boleto para los Octavos de Final del Mundial 2026 que se está jugando en México, Estados Unidos y Canadá.

Egipto fue el primero en anotar para tomar la delantera por 1-0 en el primer tiempo del encuentro, después los australianos lograron empatar el marcador 1-1 ya en el segundo tiempo.

Desde ese momento, ambas selecciones buscaron anotar el gol de la victoria que les diera el pase a la siguiente ronda, pero el tiempo comenzó a transcurrir sin remedio y terminó en empate el tiempo regular.

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Para los tiempos extra, la tónica del partido no tuvo muchos cambios, solo algunas oportunidades logran generar ambas selecciones, pero no pudieron volver a sacudir las redes de ninguna de las dos porterías.

Fue de esta manera que Egipto y Australia tuvieron que decidir desde el manchón penal al ganador de la eliminatoria. Fueron los egipcios quienes no fallaron y cobraron de manera magistral cada uno de los penales. Mientras que los australianos de cuatro tiros, solo pudieron convertir dos.

Todo el equipo nacional de Egipto saltó a la cancha tras conseguir la victoria y celebraron en grande el pase a los Octavos de Final del Mundial, en donde enfrentarán al ganador del partido entre Argentina y Cabo Verde.

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