¿Qué encontraron en Minanbé? Estos son los secretos de la ciudad maya recién descubierta

La riqueza arqueológica de Campeche volvió a sorprender al mundo con el descubrimiento de Minanbé, una antigua ciudad maya localizada en la Reserva de la Biosfera de Calakmul, donde permaneció oculta bajo la densa vegetación durante más de un milenio. El hallazgo fue realizado por un equipo de arqueólogos mexicanos y eslovenos encabezado por el investigador Ivan Šprajc, y fue dado a conocer por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El nombre Minanbé significa "no hay camino" en maya yucateco, una referencia a la dificultad que representó llegar al sitio.

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Las investigaciones revelaron que la ciudad alcanzó su máximo esplendor entre los años 600 y 900 d.C., durante el periodo Clásico Tardío y Clásico Terminal. En sus aproximadamente 15 hectáreas de extensión se identificaron plazas monumentales, edificios palaciegos, estructuras ceremoniales, una pirámide superior a los 13 metros de altura con arquitectura estilo Río Bec, además de sistemas de captación de agua y una calzada que conecta distintos sectores del asentamiento. Los especialistas también documentaron 14 estelas y altares, algunos con inscripciones jeroglíficas y representaciones que permitirán conocer mejor la historia política de esta antigua ciudad.

De acuerdo con los investigadores, el excelente estado de conservación de Minanbé se debe a su aislamiento geográfico y a que permaneció fuera del alcance de saqueadores durante siglos. El descubrimiento refuerza la importancia de Campeche como uno de los territorios con mayor concentración de ciudades mayas, junto con sitios emblemáticos como Calakmul, Ocomtún y Valeriana. Para el INAH, este nuevo hallazgo abre la puerta a futuras investigaciones que ayudarán a comprender la organización política, económica y social de la civilización maya en las Tierras Bajas Centrales