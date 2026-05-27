Ivonne Montero revela los verdaderos motivos del divorcio de Cinthia Aparicio y Alexis Ayala

Desde hace varias semanas, muchos se han comentado sobre la separación de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio, un matrimonio que apenas tenía 3 años, pero que hace unos días confirmaron que estaban viviendo un proceso de divorcio.

Recordemos que, fue el propio actor quien decidió revelar el complicado y doloroso momento que están viviendo, aunque poco a poco han ido saliendo los motivos que los llevaron a tomar esa decisión, Alexis Ayala aseguró que siempre apoyará a Cinthia Aparicio y le desea lo mejor.

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Y aunque esta no ha sido una separación llena de problemas, muchos se han cuestionado las verdaderas razones detrás que los llevaron a terminar su matrimonio.

Ivonne Montero habla sobre la separación de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio

Por medio una entrevista con Ernesto Buitrón, Ivonne Montero decidió romper el silencio y comentó que Alexis Ayala se encuentra bien, luego de la separación que está viviendo de Cinthia Aparicio, también reveló el momento en que el actor abrió su corazón. Aunque no sabe qué pasó, agregó que se encuentran tranquilos.

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"Está muy bien, tranquilo, tiene mucha luz. Dijo 'me estoy separando, estoy tranquilo, quedamos muy bien'. Estaba buscando su departamento, yo lo veo bien. Desconozco cómo fue, ni las razones"

Incluso, en algún momento se llegó a comentar que uno de los problemas que los llevaron al divorcio fueron los problemas económicos, pero el actor desmintió esta situación.

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