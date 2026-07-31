Trasladan a Ramón Ángel, alias el 'R1', al Altiplano; es señalado como autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Ramón Ángel, alias el "R1, fue detenido luego de un enfrentamiento en Atotonilco. Posteriormente fue confirmado su aseguramiento en el estado de Jalisco, de acuerdo con información que compartió Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

El detenido es señalado por ser el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, quien fuera alcalde del municipio de Uruapan, Michoacán, y ejecutado en una plaza pública frente a su familia.

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El "R1" fue trasladado, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, del estado de Jalisco a la Ciudad de México para llevarlo al Penal de máxima seguridad El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

En el operativo implementado para trasladar al detenido participaron elementos de la Fuerza Aérea Mexicana, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad federal, Secretaría de la Defensa.