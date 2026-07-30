Nuevo apagón deja sin electricidad a cinco colonias de Playa del Carmen y a la alcaldía de Puerto Aventuras

Apagón deja sin luz a cinco colonias de Playa del Carmen, vecinos afectados exigen al gobierno municipal atender el problema, contrario, advierten que bloquearían las calles como medida de presión.

Las colonias afectadas por más de una hora son: El Sisal, Misión Las Flores, Ejido Norte, Xcacel, Misión Las Flores, mientras que Puerto Aventuras lleva seis horas sin el suministro eléctrico.

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"Estamos pagando muy cara las tarifas, pero no tenemos el servicio, y cada día se agudiza el problema, no sabemos qué está pasando y la Comisión Federal de electricidad (CFE) no da la cara para una explicación", comentó el ciudadano José Antonio García.

Los afectados llaman a las autoridades municipales de Playa del Carmen para que intervengan y atiendan el problema, pues apenas hace una semana que la CFE dejó sin el suministro a cuatro colonias y hoy se repite la historia.