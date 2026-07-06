Aldo de Nigris rompió en llanto tras la eliminación de la Selección Mexicana

El día de ayer 5 de julio, se vivió una de las eliminaciones más dolorosas de la Selección Mexicana en los octavos de final del Mundial 2026, un hecho que provocó un sinfín de reacciones en redes sociales.

Sin embargo, este suceso le llegó al corazón a muchos, quienes no dudaron en sacar unas cuantas lágrimas, ya que la participación de los mexicanos fue excepcional. Uno de estos fue Aldo de Nigris, quien rompió en llanto ante la derrota de los comandados por Javier Aguirre, con un marcador final 3-2 a favor de Inglaterra.

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Aldo de Nigris rompe en llanto lo la eliminación de México

El joven creador de contenido expresó su frustración ante esta situación, pues tenía la gran esperanza de que la Selección Mexicana avanzara un poco más en la justa mundialista.

“No puedo contenerme. Esta derrota duele más porque era en casa y porque todos soñábamos con ese quinto partido”

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Y es que, Aldo de Nigris no fue el único que soltó unas lágrimas, también varias personas que se dieron cita en el Estadio Ciudad de México, mostraron su tristeza, porque lo que habría sido su mejor participación desde hace mucho tiempo del equipo mexicano.

“El estadio quedó en silencio, solo se escuchaban sollozos”.

Y aunque Aldo de Nigris no fue el único famoso que se estremeció hasta las lágrimas, un aficionado no dudó en compartir:

“Verlos llorar nos parte el corazón, porque dejaron todo en la cancha”

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