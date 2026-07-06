Habitantes de distintas colonias de Felipe Carrillo Puerto sufren por cortes de luz; exigen solución a la CFE

Gran malestar ha generado entre los habitantes de las colonias Jesús Martínez Ross, Emiliano Zapata y Francisco May, las interrupciones constantes en el servicio de energía eléctrica e incluso casi todo el domingo estas mismas colonias se quedaron sin el servicio.

De acuerdo con información dada a conocer por doña Justina N. de la colonia Jesús Martínez Ross, indicó que desconocen qué es lo que realmente está sucediendo, pero tan solo el domingo, casi todo el día se quedaron sin energía eléctrica.

“Fue ya por la tarde, cuando se restableció el servicio de energía eléctrica, pero para ello habíamos padecido las consecuencias, puesto que los productores que requieren de refrigeración para su conservación se estaban descomponiendo”, relató.

De igual manera, otras amas de casa de la colonia Francisco May, también refirieron que presentaron el mismo problema, aseguraron que desde antes de las 10:00 horas empezaron las fallas y en la tarde todavía no se restablecía.

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Esta situación provocó que hicieran un llamado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender el problema en forma inmediata, para que las personas no tengan que padecer la falta de suministro eléctrico.

Mientras que este lunes por la mañana se registraron una serie de parpadeos en el suministro eléctrico en la misma zona, situación que generó nuevamente molestia entre los usuarios de las oficinas o centros de trabajo que se ubican en los alrededores.

También afectó el suministro eléctrico una precipitación pluvial, que generó variaciones, lo que afectó el bombeo de agua en por lo menos tres pozos, destacan el 2, 3 y 4. Los equipos han sido paralizados por las variaciones de voltaje, para que no se descompongan o tengan un problema a un mayor.