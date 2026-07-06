Enfermeros del IMSS-Bienestar de Mamantel exigen destitución de jefa por presunto hostigamiento

Un grupo de por lo menos 20 enfermeras y enfermeros del turno vespertino que prestan sus servicios en el Hospital Rural del IMSS Bienestar con sede en Mamantel se manifestó a las afueras del nosocomio para exigir la destitución de la jefa de enfermería por presunto hostigamiento durante el horario de servicio.

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A la par, trascendió que quienes se manifestaron de manera presencial solamente son trabajadores del turno vespertino, por lo que hay más afectados que laboran en el turno matutino, quienes no pudieron sumarse por atender sus labores, en el lugar, el personal aseguró que las condiciones laborales se han deteriorado y demandó la intervención de las autoridades correspondientes.

Los inconformes señalaron a la jefa de enfermería, Kathian Berenice Rincón Mendoza, por presunto hostigamiento laboral, amenazas, maltrato y favoritismo en la asignación de actividades. Indicaron que estas conductas han provocado un ambiente de trabajo adverso que afecta el desempeño y la estabilidad del personal de enfermería.

Durante la protesta, las y los trabajadores también solicitaron que se investigue la actuación del director del hospital, Othoniel González Navarrete, de la administradora, Erika de los Ángeles Dorantes Rodríguez, y de la coordinadora de enseñanza, Sofía Pacheco Domínguez. Afirmaron que los directivos no atendieron las denuncias presentadas por el personal pese a los señalamientos expuestos.

Los manifestantes sostuvieron que la situación ha causado afectaciones a la salud física y emocional de varios integrantes del equipo de enfermería. Además, denunciaron presuntas intimidaciones para retirar firmas de los documentos en los que expresaron su inconformidad con las condiciones laborales y el trato recibido.

Denuncian deficiencias en el centro de salud que afectan la atención y el bienestar de los pacientes, entre ellas la falta de abasto de medicamentos, fallas en el sistema de aire acondicionado y un servicio de alimentación deficiente. Señalan que en ocasiones los alimentos son entregados sin cubiertos, existe falta de agua y, en algunos casos, no se proporciona la ración correspondiente a los pacientes.

Ante esta situación, exigen la intervención inmediata de la titular del IMSS Bienestar, la destitución de la jefa de enfermería, la realización de una auditoría de campo urgente y que el sindicato cumpla con su función de defender a la base trabajadora, no a quienes incurran en actos de hostigamiento.

Asimismo, solicitan garantías reales de no sufrir represalias por alzar la voz y demandan soluciones inmediatas a las carencias de insumos, infraestructura y servicio de alimentación. También pidieron una auditoría para revisar las condiciones de operación del hospital y garantizar la protección del personal que presentó las quejas.

JGH