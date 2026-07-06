Itatí Cantoral revela que vivió una situación complicada durante los festejos en el Ángel de la Independencia

Aunque el mundial ha terminado para México, muchos mexicanos recuerdan los momentos que vivieron en las celebraciones que se hicieron presentes en todo el país. Y aunque para muchos, cada asistencia al Ángel de la Independencia se convirtió en algo especial, para otros fue algo muy tenso.

Tal y como le sucedió a Itatí Cantoral, quien aseguró que su vida y la de su hija estuvieron en riesgo. Recordemos que, hace unos días, la Selección Mexicana logró eliminar a Ecuador, logrando llegar a octavos de final, por lo que miles de mexicanos fueron a celebrar al Ángel de la Independencia.

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¿Itatí Cantoral estuvo en peligro durante los festejos en el Ángel de la Independencia?

Tras el triunfo, Paseo de la Reforma se convirtió en un punto de celebración para muchos mexicanos, pero no todos se imaginaban la magnitud de las personas que iban a ir.

Por medio de una entrevista con el programa de YouTube de ‘Pepe y Teo’, Itatí Cantoral habló de su experiencia al ir al Ángel de la Independencia, donde vivió momentos de mucha angustia, aunque se logró evitar una tragedia.

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La actriz compartió que tomaron la decisión de retirarse por el caos que estaba sucediendo, pues entre empujones les conflictuá moverse.

Itatí Cantoral (@ItatiC) confesó que estuvo a punto de morir en los festejos en el Ángel por el triunfo de la selección pic.twitter.com/HqmhqNUfEl — Cultura Pop (@RCulturaPop) July 5, 2026

“Desgraciadamente, yo tuve también esta experiencia… Fueron cinco minutos donde yo pensé que iba a morir junto con mi hija y sus amiguitas, le tuve que pedir disculpas a sus papás (…) No sé en qué momento sucedió, estuvimos muy contentas porque estuvimos viendo el partido en el Ángel (…) El ambiente se empieza a poner pesado, íbamos a salir y en un segundo nos cambió todo el panorama, no sé ni cómo fue, pero montones de gente que se avientan”

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