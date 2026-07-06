Halley, la perrita que ayuda en Venezuela; encontró a Hernán bajo los escombros

Dentro de los equipos que han ido a apoyar a Venezuela, tras los terremotos que sufrió se encuentra el Equipo USAR de la Cruz Roja Mexicana, donde apoya la perrita Halley.

Hasta el momento, Halley es una de las estrellas del equipo, pues logró el rescate de un hombre que estuvo por más de 180 horas luchando por su vida entre los escombros, se trata de Hernán Alberto Gil Flores.

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De acuerdo con los reportes, el rescate fue en el Centro Comercial Galerías Playa Grande, en La Guaira, donde los rescatistas mexicanos han estado apoyando en la búsqueda de personas atrapadas.

¿Quién es la perrita rescatista Halley de la Cruz Roja Mexicana?

Halley es una perrita de cinco años de edad, pero actualmente, tiene cuatro años de servicio, formando parte del Equipo USAR de la Cruz Roja Mexicana, la cual es especialista en operaciones de búsqueda y rescate urbano.

La perrita y su binomio, Gonzalo Granados, tienen entrenamiento especial para hacer rescates en estructuras colapsadas. El papel que ha tenido Halley en los rescates en Venezuela, ha vuelto a demostrar que binomios caninos, juegan un papel muy importante en el rescate de personas, incrementando las posibilidades.

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