Conecta Quintana Roo en Isla Mujeres: Esta es la única fecha y requisitos para recoger la Tarjeta SIM

Los beneficiarios del programa Conecta Quintana Roo en Isla Mujeres podrán acudir esta semana para la entrega de las tarjetas SIM, las cales brindan varios beneficios a quienes cuenten con ellas.

Ante la confirmación de las entregas, se ha compartido la única fecha, además de los horarios y requisitos que se deben de cumplir en el momento de la entrega.

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Fecha y horarios

La fecha de entrega será únicamente este viernes 10 de julio en un horario de 14:00 a 18:00 horas en el Colegio de Bachilleres.

Requisitos

Teléfono físico en donde se instalará la tarjeta SIM

Original y copia de identificación oficial vigente con fotografía del Estado de Quintana Roo

CURP actualizado, imprimir tres días antes de la fecha de entrega

Copia de comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses

Hoja del Comprobante de Persona Titular Beneficiaria del Programa

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Beneficios de la tarjeta SIM

La tarjeta SIM del programa ofrece servicios de telefonía y conectividad sin costo para los beneficiarios, entre ellos: