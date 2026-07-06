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Quintana Roo / Isla Mujeres

Conecta Quintana Roo en Isla Mujeres: Esta es la única fecha y requisitos para recoger la Tarjeta SIM

La tarjeta SIM ofrece 15 GB de internet móvil al mes, 1,500 minutos para llamadas nacionales e internacionales y más.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

6 de jul de 2026

1 min

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Con la tarjeta se podrá contar con internet gratis
Con la tarjeta se podrá contar con internet gratis / Especial

Los beneficiarios del programa Conecta Quintana Roo en Isla Mujeres podrán acudir esta semana para la entrega de las tarjetas SIM, las cales brindan varios beneficios a quienes cuenten con ellas.

Ante la confirmación de las entregas, se ha compartido la única fecha, además de los horarios y requisitos que se deben de cumplir en el momento de la entrega.

Algunos de los servicios gratuitos incluyen mastografías, laboratorio clínico, rayos X, etc

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Fecha y horarios

La fecha de entrega será únicamente este viernes 10 de julio en un horario de 14:00 a 18:00 horas en el Colegio de Bachilleres.

Requisitos

  • Teléfono físico en donde se instalará la tarjeta SIM
  • Original y copia de identificación oficial vigente con fotografía del Estado de Quintana Roo
  • CURP actualizado, imprimir tres días antes de la fecha de entrega
  • Copia de comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses
  • Hoja del Comprobante de Persona Titular Beneficiaria del Programa
Se deberá acudir con la documentación obligatoria al momento de recoger el apoyo

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Beneficios de la tarjeta SIM

La tarjeta SIM del programa ofrece servicios de telefonía y conectividad sin costo para los beneficiarios, entre ellos:

  • 15 GB de internet móvil al mes
  • 1,500 minutos para llamadas nacionales e internacionales
  • 1,000 mensajes de texto
  • Redes sociales ilimitadas como WhatsApp, Facebook e Instagram

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