Conecta Quintana Roo en Isla Mujeres: Esta es la única fecha y requisitos para recoger la Tarjeta SIM

Los beneficiarios del programa Conecta Quintana Roo en Isla Mujeres podrán acudir esta semana para la entrega de las tarjetas SIM, las cales brindan varios beneficios a quienes cuenten con ellas.
Ante la confirmación de las entregas, se ha compartido la única fecha, además de los horarios y requisitos que se deben de cumplir en el momento de la entrega.
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Fecha y horarios
La fecha de entrega será únicamente este viernes 10 de julio en un horario de 14:00 a 18:00 horas en el Colegio de Bachilleres.
Requisitos
- Teléfono físico en donde se instalará la tarjeta SIM
- Original y copia de identificación oficial vigente con fotografía del Estado de Quintana Roo
- CURP actualizado, imprimir tres días antes de la fecha de entrega
- Copia de comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses
- Hoja del Comprobante de Persona Titular Beneficiaria del Programa
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Beneficios de la tarjeta SIM
La tarjeta SIM del programa ofrece servicios de telefonía y conectividad sin costo para los beneficiarios, entre ellos:
- 15 GB de internet móvil al mes
- 1,500 minutos para llamadas nacionales e internacionales
- 1,000 mensajes de texto
- Redes sociales ilimitadas como WhatsApp, Facebook e Instagram