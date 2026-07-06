Amputan una pierna a joven motociclista tras fuerte choque en Carmen; conductora sigue prófuga

El estado de salud de Óscar Hilera Manzano, el joven motociclista que resultó gravemente lesionado en el aparatoso accidente registrado la tarde del pasado domingo sobre la carretera Carmen Puerto Real, frente al acceso al fraccionamiento 18 de Marzo, continúa siendo delicado, luego de que médicos del Hospital Bienestar de Ciudad del Carmen se vieran obligados a amputarle la extremidad inferior izquierda para salvarle la vida.

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De acuerdo con información proporcionada por familiares, el joven fue ingresado de urgencia al área de quirófano debido a la gravedad de las lesiones que presentaba tras el impacto. Los especialistas determinaron que los severos traumatismos y la pérdida de importantes segmentos óseos en la pierna izquierda hacían imposible reconstruir la extremidad, por lo que la amputación fue la única alternativa para evitar mayores complicaciones y preservar su vida.

Tras la intervención quirúrgica, Óscar permanece hospitalizado bajo observación médica. Sus familiares señalaron que en todo momento ha permanecido consciente, aunque enfrenta un difícil proceso físico y emocional al asimilar la pérdida de su pierna.

Médicos amputaron su pierna izquierda para salvarle la vida.

En cuanto a las investigaciones del accidente, hasta el momento la conductora del automóvil presuntamente involucrado continúa sin ser localizada. Según los reportes, abandonó el lugar de los hechos tras el impacto, dejando al motociclista gravemente herido sobre la carpeta asfáltica.

Familiares del lesionado informaron que un ajustador de la aseguradora AXA acudió posteriormente al sitio para conocer la situación y buscar un posible acuerdo con la familia del afectado. Sin embargo, hasta ahora no se ha dado a conocer la identidad de la conductora ni los términos de alguna eventual negociación económica.

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El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades competentes. De acuerdo con la legislación mexicana, abandonar el lugar de un accidente cuando existen personas lesionadas puede constituir un delito y representar una agravante en el procedimiento legal derivado del hecho de tránsito, lo que podría implicar mayores responsabilidades penales para quien resulte responsable.

Mientras tanto, familiares y personas cercanas a Óscar han expresado su esperanza de que se haga justicia y que la responsable comparezca ante las autoridades para responder por las consecuencias del accidente que cambió la vida del joven motociclista.

JGH