Kenia Os estuvo en el Ángel de la Independencia celebrando el triunfo de la Selección Mexicana

El día de ayer, el triunfo de la Selección Mexicana paralizó a todo el país, pues en su tercer partido de la fase de grupos de la Copa Mundial, lograron vencer a Chequia, dejando el marcador quedó 3-0 a favor del equipo nacional.

Una vez que terminó el partido, fueron miles de mexicanos quienes decidieron salir al Ángel de la Independencia para celebrar el gran triunfo de la Selección. Entre los asistentes, se pudo observar a Kenia Os, quien se dio cita para disfrutar de este momento.

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Kenia Os celebra el triunfo de la Selección Mexicana en el Ángel de la Independencia

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la cantante compartió una serie de videos en donde reveló que estuvo presente en los festejos de ayer en la noche, después del triunfo de México ante Chequia.

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Y es que, la cantante decidió pasar de incógnita, por lo que tuvo que usar una máscara de luchador en color magenta, además de un estilo muy casual. Una vez estando ahí, no dudó en disfrutar del momento y de los amigos que estaban acompañándola.

Además de Kenia, otros famosos se dieron cita, como el joven Eduardo Zucchi, quien es hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina, lo mismo que Juan Pa Zurita y Wendy Guevara.

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