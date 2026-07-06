La Casa de los Famosos México 4: Revelan al primer participante del show

La espera para los fanáticos de los realities terminó. Galilea Montijo confirmó de manera oficial al primer habitante de La Casa de los Famosos México 4. La noticia fue dada durante la noche de este lunes y despejó una de las incógnitas más grandes que tenían los fanáticos del show.

La revelación se dio en medio de una gran expectativa, aunque con un toque de humor en las redes sociales, esto debido a que horas antes de que se compartiera el anuncio oficial se había filtrado por error un promocional que adelantó la participación de este actor y conductor.

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¿Quién es el primer participante de La Casa de los Famosos México 4?

El primer integrante de este reality show, según lo informado por Galilea Montijo es Ernesto Laguardia, una de las figuras más queridas y con mayor trayectoria en la televisión mexicana por telenovelas se unirá a La Casa de los Famosos México 4; generando gran emoción entre sus seguidores.

El histrión de 66 años reveló que su objetivo principal es que el público logre conocer al "verdadero yo" detrás de las cámaras, esto lo logrará compartiendo anécdotas e historias de su vida y dejando de lado los personajes. La información ha generado grandes expectativas por conocer al resto de los participantes.

¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos México 4?

La cuarta temporada del formato de TelevisaUnivision se encuentra programada para ser estrenada el próximo domingo 26 de julio de 2026 a las 20:30 horas a través del canal de Las Estrellas.

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Al igual que en sus antiguas ediciones, el público y los fanáticos podrán seguir la convivencia, alianzas y polémicas de todos los participantes en vivo de manera ininterrumpida las 24 horas del día mediante la plataforma de streaming ViX; permitiendo conocer a sus favoritos de manera más personal.

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