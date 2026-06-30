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La Casa de los Famosos México: Confirman a los primeros participantes de la nueva temporada

Conoce a las personalidades que se suman al equipo de conducción de La Casa de los Famosos México 4.

Por Redacción Por Esto!

30 de jun de 2026

1 min

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La Casa de los Famosos México: Confirman a los primeros participantes de la nueva temporada
La Casa de los Famosos México: Confirman a los primeros participantes de la nueva temporada / Facebook:La Casa de los Famosos México

Luego de una larga espera, ha comenzado la promoción de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México 4, siendo la primera confirmada en regresar a la producción Galilea Montijo, quien nuevamente va a ser conductora del polémico reality.

Sin embargo, las sorpresas han seguido en las redes sociales de La Casa de los Famosos México 4, donde ya fueron confirmados los primeros dos participantes de la nueva temporada, quienes tendrán que convivir las 24 horas del día con diferentes personalidades.

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¿Quiénes son los primeros confirmados para La Casa de los Famosos México 4?

Las primeras personalidades en ser anunciadas como participantes de La Casa de los Famosos México 4, son Diego de Erice y Odalys Ramírez, quienes se van a sumar al equipo de conducción de la nueva temporada junto a Galilea Montijo.

“¡Damas y caballeros, les presentamos a la conductora de esta cuarta temporada, nuevamente @odalysrp!”

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La nueva dinámica en la conducción será la siguiente, Galilea Montijo va a estar en las galas de nominación y eliminación, mientras que Diego de Erice y Odalys Ramírez, estarán los días lunes, martes, jueves y viernes en las galas normales.

También se ha confirmado que el estreno de la nueva temporada va a ser el próximo domingo 26 de julio en punto de las 8:30, tiempo del centro de México.

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