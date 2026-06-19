La Casa de los Famosos México 4: ¿Quiénes son las personalidades confirmadas para la nueva temporada?

En este momento, todos están viviendo la fiebre del mundial, pero es importante mencionar que estamos cada vez más cerca de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México, donde grandes personalidades van a entrar.

Cabe mencionar que, ya se han comenzado a mover algunos nombres en redes sociales, además de la posible fecha de estreno y los días en que se van a revelar los nombres de los participantes.

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¿Quiénes van a estar en La Casa de los Famosos México 4?

Hasta el momento, no existe un anuncio oficial por parte de la producción, pero en redes sociales algunos creadores de contenido y expertos en la materia, han comenzado a realizar algunas especulaciones sobre las personalidades que podrían entrar a La Casa de los Famosos México 4.

El usuario @elsajat, quien es experto en temas de reality, ha mencionado que ya se cuenta con fecha de estreno para la cuarta temporada de La Casa de los Famosos 4, la cual podría ser el próximo 26 julio.

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“Esto arranca el 26 de julio, domingo 26 de julio 8:30 de la noche por Las Estrellas”.

Además, compartió una foto en donde mostró la lista de los aparentes confirmados de esta nueva temporada. Aunque, el periodista Ernesto Buitron compartió quienes son los que ya tienen contrato firmado: Mariana Ochoa, Aldo Rendón y Brianda Deyanara.

Mientras que en la lista del creador de contenido, se puede leer:

Karina Torres

Raquel Garza

Moises Peñaloza

Consuelo Duval

Masat

Aldo Rendón

Jair Sánchez

Yurem

Mariana Ochoa

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