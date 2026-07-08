Cifra de muertos por sismos en Venezuela supera las 3 mil víctimas, informa el presidente del Parlamento

El balance oficial del gobierno venezolano, presentado este miércoles 8 de julio de 2026 ha confirmado que la cifra de fallecidos por el doble terremoto que afectó el norte del país ha superado las 3 mil víctimas. El reporte fue leído por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento.

Estos sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio. Estas catástrofes naturales impactaron principalmente al estado costero de La Guaira, principalmente en los sectores de Caraballeda y Catia La Mar; dejando a miles de heridos y personas damnificadas.

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Cifra de muertos por sismos en Venezuela supera las 3 mil víctimas

De acuerdo con el informe oficial, la cifra de fallecidos por el doble terremoto se elevó a 3 mil 811 personas. El presidente del Parlamento detalló la magnitud de la tragedia humanitaria a dos semanas de haber ocurrido el siniestro que golpeó a Venezuela.

De acuerdo con el informe oficial, este doble sismo dejó un saldo de 16 mil 740 heridos y al menos 17 mil 907 personas damnificadas que se han quedado sin vivienda. Las autoridades han indicado que hasta el momento se han logrado rescatar con vida a 6 mil 462 personas en los distintos operativos.

🇻🇪La cifra de muertos por los terremotos de hace dos semanas en Venezuela subió a 3 mil 811, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.



La de heridos se mantuvo en 16 mil 740. pic.twitter.com/jcYdFvPzjP — Azucena Uresti (@azucenau) July 9, 2026

Delcy Rodríguez, presidenta interina, ha solicitado formalmente la liberación de los recursos económicos de Venezuela que se encuentran retenidos en el extranjero, incluyendo una petición al rey Carlos III de Inglaterra para movilizar el oro depositado en el Banco de Inglaterra esto con el objetivo de comenzar la reconstrucción y la atención de las víctimas.

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