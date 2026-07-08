Paola Zurita revela que perdió el bebé que estaba esperando con triste video

Paola Zurita es una integrante de la familia Zurita, la cual es famosa por estar siempre en tendencia en las redes sociales, sus hermanos Juanpa y Andrés, son los que más se han dedicado al mundo del Internet. Sin embargo, con el paso del tiempo, la joven también se empezó a abrir camino en las plataformas digitales.

La joven ha compartido con sus seguidores muchos detalles de su vida personal, entre ellos el día de su boda y la forma en que vivió su primer embarazo, junto a su esposo, Alejandro Serralde.

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Paola Zurita comparte que perdió a su bebé

La joven compartió que está pasando por un proceso muy complicado, pues hace poco descubrió que estaba embarazada por segunda ocasión, pero las cosas no terminaron como ella esperaba.

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Por medio de un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram, Paola Zurita compartió las imágenes donde descubre que está embarazada, después le da la noticia a su esposo, quien no pudo ocultar su emoción.

Sin embargo, con el paso del video y de los segundos, se muestra como Paola Zurita rompe en llanto y comparte el dolor que siente por perder a su bebé, la publicación fue acompañada con un emotivo mensaje:

“Marzo 2026. Nunca crees que te va a pasar a ti. Pero cuando pasa, entiendes que hay pérdidas que cambian la forma en la que miras la vida para siempre. Y también entiendes que ningún bebé, por breve que haya sido su paso, deja de ser profundamente amado. Abrazo a todas las mamás que han vivido esto y no estamos solas”.

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