Hasta pastel querían hacerle: Fuga de agua cumple tres años sin reparación en Champotón

Una fuga de agua expuesta, ubicada sobre la calle 20 de la colonia Ulises Sansores, lleva más de tres años sin recibir atención a fondo por parte de las autoridades.

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Así lo denunció el ciudadano Gabriel de los Santos al comentar que por las noches la situación se agrava, y cuando llueve la arteria termina con encharcamientos severos. “En las noches, cuando hay presión, esto es una fuente de agua”, destacó.

Explicó que los correctivos sólo se han limitado a la colocación de remedios temporales, considerando que esta no es la solución definitiva de este problema. “Le ponen un hule de cámara de llanta y se van. Esta fuga lleva tres años”.

“Señor, ¿tres años no es mucho tiempo?”, se le preguntó.

“Sí, es mucho tiempo. Es más, ya quería hasta ponerle nombre y hacerle su pastelito”, respondió en tono irónico el vecino de Champotón.

JGH