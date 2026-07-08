Cómo llegar en Va y Ven al zoológico Animaya de Mérida desde el Centro Histórico

El zoológico Animaya se ha consolidado como uno de los principales destinos para disfrutar en familia en Mérida, especialmente durante las vacaciones de verano.

Sus amplias áreas verdes, el recorrido para observar animales de diferentes especies y sus espacios recreativos lo convierten en una excelente alternativa para quienes buscan una actividad al aire libre sin salir de la ciudad.

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Además, es una opción muy visitada tanto por habitantes locales como por turistas que desean conocer uno de los parques más importantes de la capital yucateca.

Si planeas visitar Animaya durante el Verano 2026, no es necesario utilizar automóvil. El sistema de transporte Va y Ven cuenta con una ruta que conecta el Centro Histórico de Mérida con este zoológico, permitiendo llegar de forma práctica, cómoda y accesible.

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Para trasladarte, debes abordar la Ruta 96 Animaya-Bicentenario, la cual pasa sobre la calle 67 por 60, en el Centro Histórico de Mérida. Desde ese punto, la unidad realiza su recorrido hacia el poniente de la ciudad hasta llegar a las inmediaciones del zoológico Animaya.

Los horarios de operación de esta ruta son de lunes a viernes de 5:00 de la mañana a 11:00 de la noche. En tanto, los sábados y domingos el servicio funciona de 6:00 de la mañana a 10:30 de la noche, ofreciendo varias opciones para organizar la visita durante el día.