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Vecinos de Chiná denuncian abandono del antiguo cementerio

Habitantes de Chiná denunciaron el abandono del antiguo cementerio, saturado y sin espacio para nuevos entierros.

Por Alejandro Pech

8 de jul de 2026

1 min

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Habitantes reclaman falta de espacio y deterioro en camposanto
Habitantes reclaman falta de espacio y deterioro en camposanto

Habitantes de Chiná denunciaron el abandono del antiguo camposanto de la comunidad por parte del Ayuntamiento y la comisaría, luego de señalar que ya no existe espacio suficiente para realizar nuevos entierros.

El cementerio, ubicado sobre la calle Once, frente al Instituto Tecnológico Agropecuario (ITA), presenta condiciones de deterioro, con tumbas abiertas y cerradas entre maleza, basura y la falta de una barda perimetral. Vecinos señalaron que recientemente comenzaron a observar ataúdes fuera de sus sepulturas, presuntamente retirados por personal de la comisaría y del municipio, además de otros residuos acumulados.

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Reina Cohúo, habitante de la comunidad, pidió a las autoridades atender la problemática, reconstruir la barda y mejorar las banquetas para garantizar el paso seguro de quienes visitan a sus familiares fallecidos y de estudiantes que transitan hacia el ITA.

El comisario ejidal Francisco Novelo Yah también solicitó la intervención del Ayuntamiento y de la comisaría para buscar una solución.

Vecinos recordaron que en años anteriores denunciaron el presunto saqueo de tumbas y alertaron que actualmente el sitio se ha convertido en un punto de acumulación de agua y proliferación de mosquitos durante la temporada de lluvias.

Rubén Dzib señaló que, aunque el cementerio se encuentra saturado, esto no justifica el abandono de las autoridades, además de exigir atención al alumbrado público en el camino hacia Santa Rosa y la creación de un nuevo espacio funerario, ya que trasladar a sus muertos a los cementerios de la ciudad representa una dificultad para las familias de la comunidad.

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