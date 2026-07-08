Viaja en Tren Maya de Mérida a Cancún en Verano 2026: costos, tiempo de recorrido y cómo comprar boletos

El Tren Maya se consolida como una de las principales opciones para viajar entre Mérida y Cancún durante las vacaciones de Verano 2026, al ofrecer un recorrido de poco más de tres horas y tarifas que se adaptan a diferentes tipos de pasajeros.

Para quienes planean disfrutar de las playas del Caribe Mexicano o realizar una escapada desde Yucatán, esta ruta permite trasladarse de forma cómoda y evitando el tránsito carretero.

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¿Cuánto cuesta viajar de Mérida a Cancún en el Tren Maya?

Las tarifas oficiales para el trayecto entre la estación Mérida Teya y Cancún Aeropuerto son las siguientes:

Turista Local: 489 pesos.

489 pesos. Turista Nacional: 735 pesos.

735 pesos. Turista Internacional: 977.50 pesos.

977.50 pesos. Clase Premier Nacional: 1,173.50 pesos.

1,173.50 pesos. Clase Premier Internacional: 1,564.50 pesos.

¿Cuánto tiempo tarda el recorrido?

El viaje entre Mérida y Cancún tiene una duración aproximada de 3 horas con 30 minutos, dependiendo del horario y las paradas programadas en la ruta. Durante el trayecto, el tren realiza escalas en estaciones como:

Tixkokob

Izamal

Chichén Itzá

Valladolid

Nuevo Xcán

Leona Vicario

Horarios para Verano 2026

El Tren Maya cuenta con varias salidas diarias entre Mérida y Cancún, por lo que los viajeros pueden elegir el horario que mejor se adapte a su itinerario. Los horarios pueden modificarse dependiendo de la temporada, por lo que se recomienda verificarlos antes del viaje.

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¿Cómo comprar boletos?

Los boletos pueden adquirirse en línea mediante el portal oficial del Tren Maya o directamente en las taquillas de las estaciones participantes, sujeto a disponibilidad.

Durante las vacaciones de verano se recomienda realizar la compra con anticipación, debido al incremento en la demanda de pasajeros hacia los principales destinos turísticos del sureste mexicano.