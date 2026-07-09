¿Pedrito Sola se irá de TV Azteca tras polémica? Raúl Gutiérrez señala que si

Recientemente Pedro Sola se ha visto involucrado en una fuerte polémica relacionado con las mascotas y los espacios pet friendly. Durante una emisión en vivo de Ventaneando, el conductor expresó abiertamente su molestia por la presencia de animales en lugares públicos, comentarios que no pasaron desapercibidos.

El conductor llegó a confesar de forma impulsiva que le daban ganas de "aventar carne envenenada" a los perros en centros comerciales y restaurantes. Estas declaraciones se volvieron virales y desataron una ola de críticas en redes sociales, siendo el posible motivante de su salida de la cadena televisiva.

Noticia Destacada Mauricio Martínez explota por la disculpa de Pedro Sola tras sus declaraciones contra las mascotas

¿Por qué Pedrito Sola podría irse de TV Azteca?

Tras sus comentarios relacionados con las mascotas y a pesar de días después pedir disculpas, el periodista, Raúl Gutiérrez usó su cuenta de X (antes Twitter) para asegurar que el conductor podría irse a finales de este año de la cadena televisiva en donde estuvo trabajando por años.

“De acuerdo con fuentes cercanas a la televisora, Pedro Sola estaría dejando a TV Azteca al finalizar este 2026”, fue el mensaje que escribió el reportero independiente en sus redes sociales; mismo que ha generado gran revuelo entre los seguidores del programa y usuarios de plataformas.

🚨📺 ¿PEDRO SOLA ESTARÍA FUERA DE TV AZTECA A FINALES DE 2026? 😱



De acuerdo con fuentes cercanas a la televisora, Pedro Sola estaría dejando TV Azteca al finalizar este 2026. Según esta versión, la decisión estaría relacionada con la reciente polémica que protagonizó y el… pic.twitter.com/c6yRk0EgpD — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) July 9, 2026

Aunque Raúl Gutiérrez refleja el sentir de un sector que considera que la salida de Pedrito Sola es el único camino ético tras sus polémicos comentarios, TV Azteca no ha confirmado su despido. Por ahora, el conductor se mantiene al aire tras el regaño público de sus superiores y su respectiva disculpa.

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