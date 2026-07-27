Gala Montes rompe el silencio sobre Emiliano Aguilar en la fiesta de 'La Casa de los Famosos'

De nueva cuenta Gala Montes se encuentra en medio de una fuerte polémica, pues el día de ayer fue invitada de la fiesta “La Casa de los Famosos México”, donde sorprendió en sus declaraciones, al revelar detalles del proyecto en donde estuvo trabajando con Eleazar Gómez y Emiliano Aguilar.

Cabe mencionar que la actriz, otorgó una entrevista en la que hizo declaraciones muy polémicas. Una de ellas, es que la villana de las telenovelas, Cynthia Klitbo le habría pedido apoyo antes de entrar al polémico reality, por lo que la influencer le ha mostrado su apoyo, pues existe una buena relación entre ellas.

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¿Qué dijo Gala Montes sobre Emiliano Aguilar y Eleazar Gómez?

También compartió que estuvo 10 días de viaje por Colombia, donde hizo un nuevo proyecto que se va a estrenar el 2027, pero lo que más sorprendió, es que reveló que compartió escenario con Emiliano Aguilar y Eleazar Gómez.

“Cynthia me preguntó. Yo entré a otro reality que se estrena en 2027 con Emiliano Aguilar y Eleazar Gómez… Entonces Cynthia ya había estado en esta producción y yo en esta producción, entonces nos pasamos tips”

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Además, fiel a su estilo, la joven influencer hizo algunos comentarios que han vuelto a sacudir las redes sociales, luego de hacer referencia a que Eleazar Gómez y Mario Bezares estuvieron en prisión.

“Creo que se van a enfrentar a muchísimos retos y, bueno, el encierro ese sólo se lo sabe Mario Bezares, Eleazar Gómez… está cabr… el encierro, está cab…, pero bueno”

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