Así reaccionó Pati Chapoy tras ser abucheada en el concierto de Cristian Castro

Pati Chapoy reconoció públicamente haber sido abucheada durante el concierto de Cristian Castro el pasado 14 de agosto de 2026 en el Auditorio Nacional.

La titular del programa de espectáculos Ventaneando minimizó el incómodo momento argumentando que “está bien que la gente se desahogue”.

Durante el espectáculo, Cristian Castro pausó su show para reconocer a la periodista llamándola "la dueña de la nota" y la "Dama de hierro".

La reacción del público: Al ser enfocada por las pantallas gigantes del recinto, los asistentes respondieron de inmediato con rechiflas, abucheos y gritos de "¡fuera!".

Para intentar calmar la tensión del momento, Cristian Castro intervino diciendo: "Ese también es aplauso, Pati".